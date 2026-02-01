La Fortitudo batte Pistoia 81-61 nel derby dell’Appennino. I bolognesi tornano a vincere dopo la sconfitta di Scafati, dominando la partita al PalaDozza. I toscani continuano la serie negativa e restano penultimi in classifica.

Bologna, 1 febbraio 2026 – Primo cincin di febbraio sulle doghe del PalaDozza, con la Fortitudo che torna al successo dopo il ko all’overtime di Scafati, piegando Pistoia 81-61 e condannandola al decimo referto giallo consecutivo: per i baincoblù è il trentesimo punto, mentre i toscani restano inguaiati al penultimo posto della graduatoria di A2. Ora sulla strada di Bologna, in attesa di capire se verrà autorizzata la trasferta ai suoi tifosi, arriva l’uscita sul campo di Torino, in programma domenica prossima alle 18. La cronaca del match. Nel giorno del ventottesimo anniversario della conquista della Coppa Italia, il primo storico trofeo alzato al PalaMalaguti contro Treviso, e della contemporanea scomparsa dello storico speaker Lanfranco Malagoli detto ‘il Lungo’, la Effe inizia in salita, con i pistoiesi che fanno la partita nei primi 4 giri di cronometro portandosi sul 4-11 costruito da Stefanini, Johnson, Buva e Zanotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo-Pistoia 81-61: il derby dell'Appennino è di Bologna

Approfondimenti su Fortitudo Pistoia 2026

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fortitudo Pistoia 2026

