Bologna-Fiorentina 1-2 il derby dell' Appennino riporta i rossoblù coi piedi per terra

Il match tra Bologna e Fiorentina si è concluso con il risultato di 1-2, consolidando il successo dei viola e riportando i rossoblù alla realtà. Nonostante alcune speranze riposte nella recente vittoria contro l’Hellas, il Bologna conferma le difficoltà del momento e la necessità di miglioramenti, anche tra le mura amiche del Dall’Ara. Un risultato che sottolinea l’importanza di un approccio equilibrato e continuo per affrontare il prosieguo della stagione.

Bologna, 18 gennaio 2026 – Il Bologna non è guarito. Nemmeno le coccole del Dall’Ara bastano a far uscire definitivamente i rossoblù dal momento di crisi: la vittoria con l’Hellas aveva fatto ben sperare ma tra le mura amiche che difficilmente tradiscono la squadra di Italiano è arrivata un’altra sconfitta. Nel derby dell’Appennino passa la Fiorentina con Ravaglia e compagni che si svegliano troppo tardi per poterla ribaltare. Alla fine finisce 2-1 per la Viola, con le reti nel primo tempo di Mandragora e Piccoli e la zuccata di Fabbian negli ultimi minuti a illudere. Il primo tempo: la cronaca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel derby dell’Appennino, la Fiorentina si impone sul Bologna con un punteggio di 2-1. La partita si è svolta oggi, 18 gennaio 2026, e ha rappresentato un momento importante per entrambe le squadre. La vittoria dei viola assume un significato particolare, in memoria del presidente Commisso, recentemente scomparso. Una sfida che ha visto i toscani prevalere sul campo e onorare la memoria del loro presidente.

