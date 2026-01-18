Bologna-Fiorentina 1-2 il derby dell’Appennino è viola
Nel derby dell’Appennino, la Fiorentina si impone sul Bologna con un punteggio di 2-1. La partita si è svolta oggi, 18 gennaio 2026, e ha rappresentato un momento importante per entrambe le squadre. La vittoria dei viola assume un significato particolare, in memoria del presidente Commisso, recentemente scomparso. Una sfida che ha visto i toscani prevalere sul campo e onorare la memoria del loro presidente.
Bologna, 18 gennaio 2026 – La Fiorentina vince il derby dell’Appennino e onora come meglio non potrebbe la scomparsa del presidente Commisso. Finisce 1-2 al Dall’Ara, Bologna ko: primo tempo dominato dalla squadra di Vanoli avanti di due reti con Mandragora e Piccoli, nel finale la riapre Fabbian ma non basta. Super Fiorentina. Italiano conferma nove undicesimi della formazione vincitrice a Verona, le novità sono Casale per Vitik (infortunio nel riscaldamento) e Cambiaghi per Dominguez. Vanoli deve fare a meno di Kean nemmeno convocato, tocca a Piccoli guidare l’attacco con Gudmundsson a supporto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Fiorentina-Bologna (domenica 26 ottobre 2025 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Va in scena il 166° Derby dell’Appennino
Leggi anche: Folle derby dell’Appennino, il Bologna si fa rimontare da 2-0 a 2-2 e rischia la beffa finale. Pesano anche decisioni arbitrali dubbie
Fiorentina-Bologna 2-2: gol e highlights | Serie A
#Bologna Gruppi di tifosi della Fiorentina e della Roma si sono scontrati in autostrada, sulla corsia d'emergenza dell'A1 a Casalecchio di Reno. È avvenuto attorno alle 12.30: circa 200 persone, con cappucci e con i volti coperti, sono scese dalle macchine in - facebook.com facebook
Risultato finale Bologna 1-2 Fiorentina #seriea #forzaviola #fiorentina #bolognafiorentina x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.