Bologna-Fiorentina 1-2 il derby dell’Appennino è viola

Da sport.quotidiano.net 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel derby dell’Appennino, la Fiorentina si impone sul Bologna con un punteggio di 2-1. La partita si è svolta oggi, 18 gennaio 2026, e ha rappresentato un momento importante per entrambe le squadre. La vittoria dei viola assume un significato particolare, in memoria del presidente Commisso, recentemente scomparso. Una sfida che ha visto i toscani prevalere sul campo e onorare la memoria del loro presidente.

Bologna, 18 gennaio 2026 – La Fiorentina vince il derby dell’Appennino e onora come meglio non potrebbe la scomparsa del presidente Commisso. Finisce 1-2 al Dall’Ara, Bologna ko: primo tempo dominato dalla squadra di Vanoli avanti di due reti con Mandragora e Piccoli, nel finale la riapre Fabbian ma non basta. Super Fiorentina. Italiano conferma nove undicesimi della formazione vincitrice a Verona, le novità sono Casale per Vitik (infortunio nel riscaldamento) e Cambiaghi per Dominguez. Vanoli deve fare a meno di Kean nemmeno convocato, tocca a Piccoli guidare l’attacco con Gudmundsson a supporto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

bologna fiorentina 1 2 il derby dell8217appennino 232 viola

© Sport.quotidiano.net - Bologna-Fiorentina 1-2, il derby dell’Appennino è viola

Leggi anche: Fiorentina-Bologna (domenica 26 ottobre 2025 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Va in scena il 166° Derby dell’Appennino

Leggi anche: Folle derby dell’Appennino, il Bologna si fa rimontare da 2-0 a 2-2 e rischia la beffa finale. Pesano anche decisioni arbitrali dubbie

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Fiorentina-Bologna 2-2: gol e highlights | Serie A

Video Fiorentina-Bologna 2-2: gol e highlights | Serie A

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.