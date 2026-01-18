Bologna-Fiorentina 1-2 il derby dell’Appennino è viola

Nel derby dell’Appennino, la Fiorentina si impone sul Bologna con un punteggio di 2-1. La partita si è svolta oggi, 18 gennaio 2026, e ha rappresentato un momento importante per entrambe le squadre. La vittoria dei viola assume un significato particolare, in memoria del presidente Commisso, recentemente scomparso. Una sfida che ha visto i toscani prevalere sul campo e onorare la memoria del loro presidente.

