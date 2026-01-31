LIVE Sci alpino SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA | Goggia torna sul podio! Beffa Melesi Pirovano getta al vento la vittoria

Giorgia Goggia torna a salire sul podio in SuperG a Crans Montana. Durante la gara, Melesi perde una vittoria ormai vicina e Pirovano fa un errore che le costa il primo posto. La competizione è ancora aperta e gli appassionati seguono con attenzione ogni minuto della prova.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 9.00 12.31 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 12.29 La classifica finale della gara: 1 BLANC Malorie – Svizzera – 1:17.34 2 GOGGIA Sofia – Italia – 1:17.52 3 JOHNSON Breezy – Stati Uniti – 1:17.70 4 MELESI Roberta – Italia – 1:17.76 5 WEIDLE-WINKELMANN Kira – Germania – 1:17.78 6 ROBINSON Alice – Nuova Zelanda – 1:17.85 7 RAEDLER Ariane – Austria – 1:17.95 8 HUETTER Cornelia – Austria – 1:17.98 9 PUCHNER Mirjam – Austria – 1:18.

