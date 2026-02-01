Formazione l’IIS Palma Green Falcone Borsellino di Corigliano-Rossano unica eccellenza calabrese

L’IIS “Palma Green Falcone Borsellino” di Corigliano-Rossano si distingue ancora una volta. È l’unica scuola calabrese scelta tra le 15 in tutta Italia per partecipare a un programma di alta formazione promosso dal Ministero dell’Istruzione. Una grande opportunità per l’istituto, che ora si prepara a diventare un punto di riferimento in regione nel settore formativo.

L’Istituto Istruzione Superiore “L. Palma Green Falcone Borsellino” di Corigliano-Rossano è l’unica scuola della Calabria selezionata tra le 15 istituzioni scolastiche italiane per partecipare al programma di alta formazione promosso dalla Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione (SAFI), organismo del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il bando, ufficialmente approvato con decreto direttoriale n. 59 del 23 dicembre 2025, ha premiato progetti formativi innovativi in grado di generare impatto duraturo sul sistema educativo. L’IIS Palma Green Falcone Borsellino si è distinto per l’originalità del percorso didattico, la coerenza strategica e l’impegno nella formazione del personale docente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

