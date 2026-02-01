Forlì ricorda le vittime delle guerre nel mondo | Stop alle bombe sui civili

Forlì si ferma per ricordare le vittime delle guerre nel mondo. In Piazza Saffi, cittadini e rappresentanti delle istituzioni si sono riuniti per onorare le persone uccise nei conflitti armati. L’Associazione nazionale vittime civili di Guerra e il Comune hanno organizzato una cerimonia semplice, ma intensa, con momenti di silenzio e letture di nomi. Nessun discorso più lungo del necessario, solo il gesto di stare insieme per dire basta alle bombe sui civili.

In occasione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo l'Associazione nazionale vittime civili di Guerra e il Comune di Forlì, hanno celebrato domenica un momento dedicato al ricordo e alla riflessione del sacrificio dei popoli, provocato dai conflitti. Insieme al presidente dell'associazione Gisberto Maltoni e al vicesindaco Vincenzo Bongiorno è stata deposta una corona alla lapide presente all'ingresso del palazzo municipale, accompagnati dal gonfalone civico e dal labaro del sodalizio. "L’associazione è impegnata a livello locale, nazionale ed internazionale nella protezione delle popolazioni coinvolte in guerre e conflitti armati - afferma Maltoni -.🔗 Leggi su Forlitoday.it

