A Noale, in Veneto, si presenta una mostra dedicata ai riti propiziatori della regione. Le fotografie di Emanuele Scicolone, realizzate con una Leica a pellicola, catturano momenti tradizionali come i fuochi solstiziali, i riti arborei e le celebrazioni alpine. Attraverso gli scatti, si esplorano le usanze che caratterizzano il territorio, dalla montagna alla laguna, offrendo uno sguardo autentico sulla cultura veneta.

Ha girato il Veneto per fotografare con la sua Leica a pellicola roghi solstiziali, riti arborei, carnevali alpini, sposalizi col mare, transumanze, dalle Dolomiti alla Laguna, dalle campagne alle colline. Gli scatti fotografici in bianco e nero, poi stampati in camera oscura, hanno dato origine. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Riti propiziatori in Veneto: a Noale in mostra gli scatti di Emanuele Scicolone

Leggi anche: Gli scatti dal distretto di Prato diventano una mostra al Parlamento Europeo

Leggi anche: A palazzo Morpurgo in mostra gli scatti delle "Trasformazioni" di Gorizia dal 1863 a oggi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Noale, in mostra gli scatti di Emanuele Scicolone sui riti propiziatori in Veneto; Pirola Parola, i fuochi propiziatori tornano a Noale. Attesa per il pronostego 2026.

Capodanno 2026 a Nordest: i riti, le tradizioni e i simboli portafortuna - Riti, tradizioni e scaramanzie di Capodanno nel Nord Est tra Veneto e Friuli, tra falò, cibo e gesti simbolici. nordest24.it