Riti propiziatori in Veneto | a Noale in mostra gli scatti di Emanuele Scicolone
A Noale, in Veneto, si presenta una mostra dedicata ai riti propiziatori della regione. Le fotografie di Emanuele Scicolone, realizzate con una Leica a pellicola, catturano momenti tradizionali come i fuochi solstiziali, i riti arborei e le celebrazioni alpine. Attraverso gli scatti, si esplorano le usanze che caratterizzano il territorio, dalla montagna alla laguna, offrendo uno sguardo autentico sulla cultura veneta.
Ha girato il Veneto per fotografare con la sua Leica a pellicola roghi solstiziali, riti arborei, carnevali alpini, sposalizi col mare, transumanze, dalle Dolomiti alla Laguna, dalle campagne alle colline. Gli scatti fotografici in bianco e nero, poi stampati in camera oscura, hanno dato origine. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Noale, in mostra gli scatti di Emanuele Scicolone sui riti propiziatori in Veneto
