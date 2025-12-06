20 milioni di fondi Poc per l’inclusione in Sicilia Schifani | Partiamo dall’esperienza dei quartieri spagnoli di Napoli

Il governo regionale ha individuato come ambito prioritario la rigenerazione delle aree più esposte al disagio, non solo dal punto di vista urbanistico, ma soprattutto sotto il profilo sociale. Al centro dell’attenzione ci sono le famiglie e i giovani che vivono in contesti complessi e spesso privi di riferimenti istituzionali chiari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

