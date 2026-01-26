Terni Fismic a confronto con i metalmeccanici | Carichi di lavoro sicurezza e carenze strutturali Servono scelte coerenti e risorse

Terni, Fismic si confronta con i metalmeccanici sulle criticità del settore, evidenziando carichi di lavoro elevati, problematiche di sicurezza e carenze strutturali. È necessario adottare scelte coerenti e mettere a disposizione risorse adeguate. La situazione riflette una crisi socio-economica più ampia, a cui politica e istituzioni devono rispondere con interventi concreti e sostenibili.

Il sindacato ha completato una serie di assemblee con i lavoratori del settore: "Alle istituzioni e alla politica tutta chiediamo lo stato dell'arte dell'area di crisi complessa e dell'accordo di programma di Arvedi AST" "Un contesto segnato da una profonda crisi socio–economica a cui la politica e le istituzioni non rispondono". Il sindacato della Fimsic Confsal ha completato una serie di assemblee all'interno delle aziende metalmeccaniche del territorio. Al termine dei confronti è emerso un quadro che è stato perimetrato dalla sigla. In premessa viene spiegato che: "Abbiamo dedicato volutamente poco tempo al rinnovo del contratto collettivo dei metalmeccanici".

