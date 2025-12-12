Virtus in Fiera arriva la capolista Hapoel E coach Ivanovic recupera anche Vildoza
La Virtus si prepara ad affrontare in Fiera la capolista Hapoel, con coach Ivanovic che recupera anche Vildoza. Dopo un percorso impeccabile in casa, con sei vittorie su sei tra PalaDozza e Arena, la squadra cerca di mantenere l’imbattibilità interna contro uno degli avversari più temibili.
Reduce da un percorso virtuoso e perfetto – 66 in casa, tra PalaDozza e Arena –, la Virtus mette in palio l’imbattibilità interna contro l’avversario peggiore. Dall’altra parte del campo (palla a due alle 20,30), l’ Hapoel Tel Aviv, che ha conquistato l’accesso all’ Eurolega solo in questa stagione, ma ha continuato a investire dollari su dollari. Al punto che gli israeliani, con pieno merito, sono in testa alla classifica da soli, grazie a un bilancio di dieci vittorie e quattro sconfitte. Bilancio assolutamente in parità per i bianconeri, sette successi e sette ko. Virtus che, almeno sulla carta, non avrebbe dovuto essere protagonista (almeno a un certo livello) nel Vecchio Continente, ma che, soprattutto in casa, ha saputo scrivere nuove pagine di storia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
