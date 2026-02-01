Fiuggi è scontro totale tra Pd e Sindaco sugli investimenti del gruppo di Del Vecchio

A Fiuggi il rapporto tra il Comune e il Pd si è infiammato. Dopo le recenti tensioni, il confronto tra il partito e il sindaco si fa sempre più acceso, soprattutto sulle decisioni riguardanti gli investimenti del gruppo di Del Vecchio. Non si ferma la polemica, e le voci si rincorrono tra accuse e contrasti aperti.

Per i democratici: "dopo un anno manca ancora un progetto preciso". Baccarini: «Partito contro la città» Non si placano le polemiche a Fiuggi dopo le ultime ore dove si sono susseguiti un incontro tra i rappresentanti del Pd ed il consiglio comunale molto acceso che vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri. Il confronto politico si è spostato anche nella sala consiliare alla Sala Bomboniera del Teatro Comunale, dove il Partito Democratico locale si era riunito in assemblea in vista del congresso provinciale. Al centro del dibattito, però, non c'erano solo le dinamiche interne al partito, ma una dura critica alla gestione degli asset idrici e termali da parte di Leonardo Maria Del Vecchio.

