firenze concerto a careggi in musica con le musiche disney

Firenze, 12 dicembre 2025 - La stagione “ Careggi In Musica” di A.Gi.Mus. Firenze presso l’ospedale di Careggi (Aula Magna NIC, Padiglione 3, Largo Brambilla 3, ingresso libero) festeggia il Natale con il concerto di domenica 14 dicembre 2025, ore 10.30, dedicato alle più belle musiche dei film e cartoni animati Disney. Uno spettacolo per grandi e piccini, in cui il soprano Sang Eun Kim e Luigi Giachino al pianoforte (che ha curato anche le trascrizioni) faranno ascoltare melodie da Gli Aristogatti, Mary Poppins, Aladdin, La Sirenetta, Biancaneve, La Bella e La Bestia e molti altri. Sang Eun Kim, soprano, nativa della Corea del Sud, allieva di Sung Hee Park, ha conseguito la laurea in Musica presso la EWHA Womans University di Seoul con il massimo dei voti. 🔗 Leggi su Lanazione.it