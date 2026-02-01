Firenze ragazza palpeggiata e presa a pugni da uno straniero | naso rotto

Questa mattina a Firenze una ragazza è stata aggredita da uno straniero. L’uomo l’ha palpeggiata e le ha dato un pugno, rompendole il naso. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, mentre in città continuano a segnalare episodi di violenza e tensione.

Che cosa deve succedere perché Palazzo Vecchio prenda sul serio la questione sicurezza e criminalità a Firenze? Ogni giorno rapine, risse, aggressioni, tentati stupri, accoltellamenti, spaccate nei negozi. Altro che ‘percezione’, qui siamo nella realtà più cupa, sono fatti, drammatici, non idee. L’altro giorno un 13enne è stato accoltellato a Novoli, poi ci sono state spaccate a ripetizione nei negozi del centro, mentre stanotte è accaduto un altro fatto particolarmente grave: una ragazza è stata palpeggiata da uno straniero in via Valfonda e, alla sua reazione l’uomo l’ha presa a calci e pugni, rompendole il naso; solo l’intervento di alcuni passanti ha evitato che potesse finire ancora peggio per la giovane”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Una ragazza è stata aggredita e picchiata da un uomo straniero nel centro di Firenze.

