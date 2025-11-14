Grosseto vicepreside presa a pugni in faccia da uno studente fuori dalla scuola

Fanpage.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vicepreside del Polo Aldi di Grosseto è stata colpita da un quindicenne fuori da scuola. Ferita al volto, è stata medicata. La dirigenza valuta provvedimenti e sostegni educativi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

grosseto vicepreside presa pugniStudente prende a pugni la vicepreside - GROSSETO: A campanella abbondantemente suonata, il ragazzo non si decideva a entrare a scuola. toscanamedianews.it scrive

grosseto vicepreside presa pugniLa prof gli chiede: «Come stai?» e il 15enne la prende a pugni in faccia: la follia appena arriva il padre - Per la donna 7 giorni di prognosi, il giovane aveva mostrato «problemi di comportamento» già nelle settimane prima ... Lo riporta msn.com

grosseto vicepreside presa pugniLa prof: "Entra in classe". E lui la prende a pugni - Ha aggredito con un pugno al volto l'insegnante di matematica che lo invitava ad entrare in classe: medicata, con prognosi di 15 giorni. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Grosseto Vicepreside Presa Pugni