Grosseto vicepreside presa a pugni in faccia da uno studente fuori dalla scuola

Una vicepreside del Polo Aldi di Grosseto è stata colpita da un quindicenne fuori da scuola. Ferita al volto, è stata medicata. La dirigenza valuta provvedimenti e sostegni educativi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

