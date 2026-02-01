La trattativa tra la Fiorentina e la Juventus per Rugani sta prendendo forma. Tuttavia, il difensore sembra ancora indeciso e non ha dato conferma definitiva. Nel frattempo, la Viola si muove anche sul mercato in entrata: si parla di un possibile arrivo di Zappa dal Cagliari, mentre Fortini potrebbe trasferirsi alla Roma. La finestra di mercato si fa sempre più calda.

FIRENZE – La Fiorentina sta spingendo per il possibile arrivo a Firenze dell’esterno destro difensivo Zappa dal Cagliari, con la contestuale cessione di Fortini alla Roma. In entrata accordo fra Fiorentina e Juventus per il prestito di Rugani, si attende il sì del giocatore. Che sembra titubante per il trasferimento in una squadra che sta lottando per la salvezza. Da valutare, nei prossimi giorni le condizioni di Fabio Parisi, subentrato nella ripresa della gara contro i partenopei allenati da Antonio Conte e poi infortunatosi, tanto da finire la gara zoppicando vistosamente. Lo stesso Parisi era reduce da uno stop accusato esattamente due settimane fa a Bologna quando aveva rimediato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, quasi fatta per Rugani dalla Juve: ma il calciatore pare titubante. In arrivo Zappa dal Cagliari, con Fortini alla Roma

La Roma ha fatto un nuovo passo avanti per Niccolò Fortini, offrendo tra i 10 e gli 11 milioni più bonus alla Fiorentina.

