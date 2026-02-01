Roma rilancio per Fortini | offerta alla Fiorentina ma c’è lo stallo Tsimikas

La Roma ha fatto un nuovo passo avanti per Niccolò Fortini, offrendo tra i 10 e gli 11 milioni più bonus alla Fiorentina. L’obiettivo è chiudere l’affare nelle ultime ore di mercato, ma al momento tutto è bloccato. La trattativa dipende ancora dalla cessione di Konstantinos Tsimikas, che al momento mantiene tutto in stand-by.

La Roma ha presentato una nuova offerta da 10-11 milioni di euro più bonus alla Fiorentina per Niccolò Fortini, provando a sbloccare l'operazione nelle ultime ore di mercato; la trattativa, però, resta congelata in attesa di un'uscita sulla fascia, con Konstantinos Tsimikas al centro dello stallo. Il rilancio giallorosso, riportato da Alfredo Pedullà, rappresenta un passo deciso verso il terzino classe giovane, considerato profilo funzionale al progetto tecnico. La cifra proposta è ritenuta significativa a Firenze, anche alla luce di una situazione contrattuale non ancora definita: il legame di Fortini scade nel 2027 e, allo stato, non ci sono certezze sul rinnovo.

