© Sololaroma.it - Roma, Massara guarda anche alla difesa: idea Fortini dalla Fiorentina

Gennaio si avvicina e per la Roma sarà un mese chiave, soprattutto sul fronte delle manovre interne. Frederic Massara dovrà lavorare di equilibrio, perché prima di affondare i colpi in entrata servirà liberare risorse e posti in rosa. Il nome in cima alla lista resta sempre quello di Joshua Zirkzee, ma l’attacco non è l’unico reparto sotto osservazione. Per sbloccare il mercato, infatti, serviranno delle uscite. E il primo indiziato continua a essere Evan Ferguson: nonostante la doppietta segnata contro il Celtic, il suo futuro appare tutt’altro che saldo. L’ipotesi di un rientro anticipato al Brighton resta concreta e, nel momento in cui la Roma dovesse avere in mano un nuovo centravanti, quella strada potrebbe diventare la più logica per fare spazio e alleggerire il bilancio. Sololaroma.it

TROVI LE ALTRE PARTI SUL MIO PROFILO ?? #nabbodalweb #willy #processo #bianchi #giustizia

Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi ... - L’obiettivo resta un attaccante che possa garantire un certo numero di gol. tuttomercatoweb.com