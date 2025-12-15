Roma Massara guarda anche alla difesa | idea Fortini dalla Fiorentina
Gennaio si avvicina e per la Roma sarà un mese chiave, soprattutto sul fronte delle manovre interne. Frederic Massara dovrà lavorare di equilibrio, perché prima di affondare i colpi in entrata servirà liberare risorse e posti in rosa. Il nome in cima alla lista resta sempre quello di Joshua Zirkzee, ma l’attacco non è l’unico reparto sotto osservazione. Per sbloccare il mercato, infatti, serviranno delle uscite. E il primo indiziato continua a essere Evan Ferguson: nonostante la doppietta segnata contro il Celtic, il suo futuro appare tutt’altro che saldo. L’ipotesi di un rientro anticipato al Brighton resta concreta e, nel momento in cui la Roma dovesse avere in mano un nuovo centravanti, quella strada potrebbe diventare la più logica per fare spazio e alleggerire il bilancio. Sololaroma.it
Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi ... - L’obiettivo resta un attaccante che possa garantire un certo numero di gol. tuttomercatoweb.com
Roma, Massara: “Dybala sta recuperando bene. Rinnovo? Tema non ancora affrontato” - Le parole di Frederic Massara a pochi minuti dalla sfida tra Roma e Lille, valida per la 2ª giornata della League Phase di Europa League Tre vittorie consecutive, e tanta voglia di non fermarsi. gianlucadimarzio.com
Calciomercato Roma Blitz di Massara a Londra in pressing per Zirkzee. Lo United chiede 50 milioni IL MESSAGGERO Il mercato si avvicina e la Roma accelera per l'attacco. Il messaggio di Gasperini è arrivato forte e chiaro, tanto che il ds Massara, dopo l - facebook.com facebook
Rimane il profilo che mette tutti d'accordo dentro la Roma a gennaio per rinforzare l'attacco. Da settimane Massara ha già avviato contatti e formula, giocatore interessato, tutto dipende però solo dal Manchester United che rimane padrone del destino di Joshu x.com