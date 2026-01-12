Crans-Montana filmare la tragedia | i perché di un comportamento anomalo

L’incendio nel locale di Crans-Montana durante il veglione di fine anno ha suscitato molte domande, soprattutto riguardo alla reazione delle vittime. Questo articolo analizza i motivi di un comportamento apparentemente anomalo e le possibili cause di una situazione così grave, offrendo un quadro chiaro e obiettivo dei fatti e delle dinamiche coinvolte.

La strage di giovani nel locale della località sciistica svizzera di Crans-Montana per il veglione di fine anno ha provocato anche sconcerto per il comportamento passivo delle vittime di fronte all'incendio. Qualcuno dei ragazzi coinvolti nella strage invece di scappare come l'istinto suggerisce, è infatti rimasto nel locale invaso del fuoco a riprendere la scena con il proprio smartphone. Un comportamento anomalo. Nonostante le fiamme, il calore dell'incendio, il panico di coloro che fuggivano accalcandosi per sfuggire ad un'orrenda morte, alcuni adolescenti filmavano la tragedia.

