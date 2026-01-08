Tragedia sfiorata alla Dakar 2026 l’influencer vuole filmare da vicino l’auto | il pilota la evita per un soffio – Video

Durante la Dakar 2026 in Arabia Saudita, un episodio rischioso ha coinvolto un’influencer che cercava di filmare da vicino le auto in gara. Il pilota è riuscito a evitarla per un soffio, evitando potenziali conseguenze gravi. L’incidente sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di mantenere comportamenti adeguati in contesti di grande attenzione come le competizioni motoristiche.

Durante la tappa in Arabia Saudita della Dakar è stata sfiorata una tragedia. Nella gara marathon, un’influencer ha rischiato di essere investita da una delle auto che partecipava alla competizione. Per filmare da vicino la macchina, la donna si è ritrovata sulla traiettoria della Ford Raptor T1+ di Romain Dumas, uno dei migliori piloti, arrivato alla sua nona partecipazione. L’uomo ha sventato l’incidente grazie a una incredibile prontezza di riflessi. Il pilota era a bordo dell’auto con il navigatore Alex Winocq quando la signora è spuntata a pochi metri da loro. Le immagini sono state diffuse sui social dall’account Instagram @puqingqiang L’episodio ha scatenato polemiche e indignazione sui social network. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

