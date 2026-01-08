Tragedia sfiorata alla Dakar 2026 l’influencer vuole filmare da vicino l’auto | il pilota la evita per un soffio – Video

Da ilfattoquotidiano.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Dakar 2026 in Arabia Saudita, un episodio rischioso ha coinvolto un’influencer che cercava di filmare da vicino le auto in gara. Il pilota è riuscito a evitarla per un soffio, evitando potenziali conseguenze gravi. L’incidente sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di mantenere comportamenti adeguati in contesti di grande attenzione come le competizioni motoristiche.

Durante la tappa in Arabia Saudita della Dakar è stata sfiorata una tragedia. Nella gara marathon, un’influencer ha rischiato di essere investita da una delle auto che partecipava alla competizione. Per filmare da vicino la macchina, la donna si è ritrovata sulla traiettoria della Ford Raptor T1+ di Romain Dumas, uno dei migliori piloti, arrivato alla sua nona partecipazione. L’uomo ha sventato l’incidente grazie a una incredibile prontezza di riflessi. Il pilota era a bordo dell’auto con il navigatore Alex Winocq quando la signora è spuntata a pochi metri da loro. Le immagini sono state diffuse sui social dall’account Instagram @puqingqiang L’episodio ha scatenato polemiche e indignazione sui social network. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

tragedia sfiorata alla dakar 2026 l8217influencer vuole filmare da vicino l8217auto il pilota la evita per un soffio 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Tragedia sfiorata alla Dakar 2026, l’influencer vuole filmare da vicino l’auto: il pilota la evita per un soffio – Video

Leggi anche: Tragedia sfiorata alla Dakar, si ritrova davanti un’influencer: la prontezza del pilota evita il dramma

Leggi anche: Incidente in via Piemonte: tragedia sfiorata, bambini investiti da un'auto

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tragedia sfiorata alla Dakar, si ritrova davanti un'influencer: la prontezza del pilota evita il dramma; 7 auto nuove che a gennaio 2026 costano meno di 15.000 euro: dalla Grande Panda a...; 5 nuove auto da 15.000 e 20.000 euro in arrivo nel 2026: Fiat, Dacia e non solo; Tragedia sfiorata alla Dakar: un’influencer rischia grosso – VIDEO.

tragedia sfiorata dakar 2026Tragedia sfiorata alla Dakar, si ritrova davanti un’influencer: la prontezza del pilota evita il dramma - Durante una tappa della Dakar 2026, una spettatrice VIP si avvicina troppo alla traiettoria di una vettura in gara per filmarla ... fanpage.it

tragedia sfiorata dakar 2026Influencer alla Parigi Dakar cerca foto ravvicinata: tragedia sfiorata - Durante la Dakar 2026, una spettatrice ha rischiato l'incidente avvicinandosi troppo; evitato il peggio grazie alla prontezza del pilota. auto.everyeye.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.