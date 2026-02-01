Ferito un giovane in incidente stradale tra auto e ciclomotore in centro città

Un giovane di meno di 18 anni è rimasto ferito in un incidente tra un’auto e un ciclomotore in via Roma, nel cuore di Pratovecchio. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica, poco prima delle 18. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato il ragazzo in ospedale per le cure del caso. Le cause dello scontro sono al momento ancora da chiarire.

Un giovane di età minorenne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 1° febbraio 2026, in centro a Pratovecchio, lungo via Roma. L'incidente ha coinvolto un'auto e un ciclomotore, con il conducente del motorino trasportato in codice due al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 della Asl Toscana Sud Est, attivati alle 18:10, accompagnati da un'ambulanza infermieristica proveniente da Stia e da forze dell'ordine. Le cause esatte dello scontro non sono ancora state rese note, ma l'impatto è stato abbastanza violento da richiedere l'intervento immediato dei sanitari.

