Incidente stradale sulla tangeziale di Foggia | violento impatto tra due auto un ferito

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 gennaio, si è verificato un incidente sulla tangenziale di Foggia, lungo la Statale 673. L’impatto tra due auto è stato violento e ha causato il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e garantire le necessarie cure. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità.

È di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 gennaio, lungo la Statale 673, tangenziale di Foggia. Per cause ancora da accertare, si è verificato un impatto tra due autovetture; la collisione è avvenuta all'altezza km 21+200. Nel sinistro, una persona è rimasta ferita ma al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi del caso. . 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Incidente stradale sulla Manfredonia-Foggia: violento impatto tra un'auto e un furgone Leggi anche: Incidente sulla circonvallazione di Foggia: violento impatto tra due auto, tre feriti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Incidente in A4 tra Milano e Cormano, 3 km di coda fino alla tangenziale Est; Dieci morti nell'ultimo anno: è emergenza sicurezza sulle strade di Foggia; Lecce, incidente sulla tangenziale ovest: conducenti feriti e traffico in tilt; Incidente in tangenziale, traffico in tilt: code di 2 chilometri. Incidente in tangenziale a Moncalieri: incendio di un tir che prende fuoco mentre è in marcia, tratta chiusa e circolazione nel caos - La tangenziale sud di Torino è rimasta chiusa dalla tarda serata di ieri, domenica 11 gennaio 2026, per diverse ore, fino all'alba di oggi, lunedì 12, a causa dell'incendio di un tir che viaggiava in ... torinotoday.it

