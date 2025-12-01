Rapito a Prato da due falsi appartenenti alle forze dell’ordine un 46enne di origine cinese
PRATO – Rapito ieri, almeno secondo la denuncia della moglie e di un suo amico, un uono di origine cinese di 46 ann i. Si tratta di Yang Yixian, originario dello Zhejiang, nella città di Wenzho u. Sarebbe stato prelevato ieri (30 novembre) poco dopo le 4,20 del mattino, da parte di due persone qualificatesi come appartenenti alle forze dell’ordine. Il soggetto non risulta essere stato controllato da esponenti delle forze dell’ordine, né destinatario di provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria italiana. L’amico del soggetto che si afferma sia stata rapito ha riferito che lo stesso è destinatario, invece, di un provvedimento emesso dalla Repubblica Popolare Cinese. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
