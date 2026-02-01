Federica Torzullo funerale dei suoceri | quella presenza che ha sorpreso tutti

Sabato 31 gennaio ad Anguillara Sabazia si è svolto il funerale dei suoceri di Federica Torzullo. La comunità del paese si è radunata in silenzio, quasi smarrita, per dare l’ultimo saluto a una coppia molto conosciuta. La tensione si è fatta sentire in modo palpabile, e tutti hanno condiviso un momento di grande tristezza, senza grandi discorsi o formalità. La presenza di Federica, che si è mostrata visibilmente colpita, ha sorpreso molti. La giornata si è conclusa con un senso

Un clima sospeso, quasi irreale, ha accompagnato la giornata di sabato 31 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, dove un’intera comunità si è fermata per un lutto che va ben oltre il dolore privato. Il silenzio, rotto solo da un applauso lungo e compatto, ha segnato l’inizio di una cerimonia che fin dai primi istanti è apparsa diversa dalle altre, carica di tensione emotiva e di un peso simbolico difficile da ignorare. >> “Non ci sono dubbi”. Garlasco, scoperta bomba sui vestiti trovati nel canale: la rivelazione solo ora I funerali, celebrati nella chiesa della Regina Pacis, non sono stati soltanto un momento di raccoglimento, ma il punto di convergenza di una vicenda che da giorni scuote l’opinione pubblica.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Federica Torzullo affronta la difficile domanda sul padre di Carlomagno, un episodio che ha coinvolto profondamente anche i suoi suoceri.

La polizia era presente al funerale di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori di Claudio.

Federica Torzullo, l'autopsia: le 23 coltellate, le ustioni, la gamba amputata

Argomenti discussi: Oggi i funerali dei genitori di Carlomagno, ad Anguillara è lutto cittadino; Anguillara proclama lutto cittadino per i funerali di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio; Femminicidio Torzullo, i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno sabato a Anguillara; Anguillara, lutto cittadino ai funerali dei Carlomagno. Ma il paese è spaccato e i Torzullo disertano.

