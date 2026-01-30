La polizia al funerale dei suoceri | Federica Torzullo choc all’ultimo saluto ai genitori di Claudio Carlomagno Cosa succede

La polizia era presente al funerale di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori di Claudio. Federica Torzullo si è presentata tra le lacrime, visibilmente sconvolta, mentre si svolgevano i funerali ad Anguillara Sabazia. La scena è stata carica di tensione, anche alla luce delle indagini ancora in corso sulla loro morte.

Si svolgeranno sabato 31 gennaio 2026 i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, la coppia trovata morta nel cortile della propria abitazione ad Anguillara Sabazia. Le esequie arrivano dopo giorni di forte partecipazione e tensione emotiva in paese, all’interno di una vicenda iniziata con l’omicidio di Federica Torzullo e proseguita con la confessione del figlio della coppia, Claudio Carlomagno. I due coniugi, genitori di Claudio Carlomagno, si sono tolti la vita a pochi giorni dalla confessione. Prima del gesto avevano lasciato una lettera indirizzata al figlio minore; proprio quel messaggio ha fatto scattare l’allarme. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Approfondimenti su Maria Messenio Pasquale Carlomagno

La Procura ha aperto un fascicolo per l’omicidio di Federica Torzullo e ha disposto il sequestro della villetta coinvolta.

Domani ad Anguillara si terranno i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori di Claudio.

Ultime notizie su Maria Messenio Pasquale Carlomagno

Il programma "Chi l'ha visto", su Rai 3, ha trasmesso nella puntata di mercoldì sera i messaggi audio contenenti minacce esplicite di Claudio Carlomagno sia verso la sua ex moglie Federica Torzullo, poi uccisa, che a un cliente presumibilmente moroso. Nell' - facebook.com facebook

Femminicidio Federica Torzullo, oggi l'udienza per l'affidamento del figlio: ipotesi affidamento ai nonni materni x.com