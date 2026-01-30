La polizia al funerale dei suoceri | Federica Torzullo choc all’ultimo saluto ai genitori di Claudio Carlomagno Cosa succede
La polizia era presente al funerale di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori di Claudio. Federica Torzullo si è presentata tra le lacrime, visibilmente sconvolta, mentre si svolgevano i funerali ad Anguillara Sabazia. La scena è stata carica di tensione, anche alla luce delle indagini ancora in corso sulla loro morte.
Si svolgeranno sabato 31 gennaio 2026 i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, la coppia trovata morta nel cortile della propria abitazione ad Anguillara Sabazia. Le esequie arrivano dopo giorni di forte partecipazione e tensione emotiva in paese, all’interno di una vicenda iniziata con l’omicidio di Federica Torzullo e proseguita con la confessione del figlio della coppia, Claudio Carlomagno. I due coniugi, genitori di Claudio Carlomagno, si sono tolti la vita a pochi giorni dalla confessione. Prima del gesto avevano lasciato una lettera indirizzata al figlio minore; proprio quel messaggio ha fatto scattare l’allarme. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Approfondimenti su Maria Messenio Pasquale Carlomagno
Omicidio Federica Torzullo, aperto fascicolo per istigazione al suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, oggi l'autopsia
La Procura ha aperto un fascicolo per l’omicidio di Federica Torzullo e ha disposto il sequestro della villetta coinvolta.
Femminicidio Federica Torzullo, domani ad Anguillara i funerali dei genitori di Claudio Carlomagno
Domani ad Anguillara si terranno i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori di Claudio.
Ultime notizie su Maria Messenio Pasquale Carlomagno
Argomenti discussi: Video. Centinaia alla veglia per Alex Pretti, ucciso da agente della polizia di frontiera a Minneapolis; L'ultimo saluto alla vigilessa: Sempre la prima ad uscire in pattuglia e l'ultima a rientrare; Folla a Trento per l’addio a Eddy Martinelli: Ha raccolto la vita come un dono; Morta a 43 anni, giovedì il funerale dell’agente di Polizia locale Annamaria Broda.
La forza di una donna episodi al 7/02: Piril presente al funerale di Suat, Hatice perisceNelle puntate 2-7 febbraio de La forza di una donna, Arif si consegna alla polizia per aver provocato l'incidente stradale in cui è morta Hatice. it.blastingnews.com
Il programma "Chi l'ha visto", su Rai 3, ha trasmesso nella puntata di mercoldì sera i messaggi audio contenenti minacce esplicite di Claudio Carlomagno sia verso la sua ex moglie Federica Torzullo, poi uccisa, che a un cliente presumibilmente moroso. Nell' - facebook.com facebook
Femminicidio Federica Torzullo, oggi l'udienza per l'affidamento del figlio: ipotesi affidamento ai nonni materni x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.