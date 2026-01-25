Federica Torzullo affronta la difficile domanda sul padre di Carlomagno, un episodio che ha coinvolto profondamente anche i suoi suoceri. Una vicenda segnata da dolore e perdita, che si inserisce in un contesto di grande sofferenza personale. La sua storia riflette le complessità delle emozioni e delle relazioni familiari in momenti di grande fragilità.

È la tragedia che non ha fine. Quella della disperazione, del lutto, del dolore che è difficile da accettare. E come fai? Come puoi, da madre, da padre, mandar giù il fatto che tuoi figlio sia un assassino, che abbia ucciso sua moglie, la madre del tuo nipotino piccolo, che abbia tentato di farla a pezzi e di nascondere il cadavere col volto bruciato pensando così di renderla irriconoscibile, che l'abbia sotterrata nella ditta di famiglia? Anguillara Sabazia, Roma. Neanche una settimana dopo la scoperta della morte di Federica Torzullo per mano di suo marito Claudio Carlomagno. Ancora nella casa dei Carlomagno, però (questa volta) quella dei genitori dell'uomo di 45 anni che da sei giorni è rinchiuso in una cella della prigione di Civitavecchia: è a fine pomeriggio di ieri, un sabato sera freddo di fine gennaio, che i carabinieri del Lazio trovano i loro corpi.

© Liberoquotidiano.it - Federica Torzullo, quella domanda sul padre di Carlomagno che ha travolto i suoceri

Claudio Carlomagno ha ucciso Federica Torzullo "per non perdere l'affidamento del figlio", dubbi sul moventeClaudio Carlomagno ha ammesso di aver ucciso Federica Torzullo, motivato dalla preoccupazione di perdere l’affidamento del loro figlio.

Femminicidio Federica Torzullo, l’ipotesi di un complice che ha aiutato Carlomagno e le ricerche del coltelloContinuano le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia.

