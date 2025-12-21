FC 26 SBC | 87+ Base or Thunderstruck Icon Upgrade

21 dic 2025

La caccia alle leggende sale di livello. Questa SBC ti permette di tentare la fortuna per trovare non solo le versioni base delle Icone, ma anche le potentissime versioni Thunderstruck, caratterizzate da statistiche potenziate e PlayStyle aggiuntivi. Durata: 14 giorni.. Ripetibile: Sì, 3 volte (si riattiva ogni 3 giorni).. Premio: 1x Pacchetto Icona Base o del Tuono 87+ (Non scambiabile).. Le 4 Rose da Completare. Per ottenere questo pacchetto dovrai sacrificare un numero considerevole di pedine ad alto rating. Rispetto al Player Pick, qui il costo è leggermente più contenuto, ma il premio è un pacchetto singolo (non a scelta). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

