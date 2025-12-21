La caccia alle leggende sale di livello. Questa SBC ti permette di tentare la fortuna per trovare non solo le versioni base delle Icone, ma anche le potentissime versioni Thunderstruck, caratterizzate da statistiche potenziate e PlayStyle aggiuntivi. Durata: 14 giorni.. Ripetibile: Sì, 3 volte (si riattiva ogni 3 giorni).. Premio: 1x Pacchetto Icona Base o del Tuono 87+ (Non scambiabile).. Le 4 Rose da Completare. Per ottenere questo pacchetto dovrai sacrificare un numero considerevole di pedine ad alto rating. Rispetto al Player Pick, qui il costo è leggermente più contenuto, ma il premio è un pacchetto singolo (non a scelta). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC: 87+ Base or Thunderstruck Icon Upgrade

Leggi anche: FC 26 SBC: 87+ Base Icon Upgrade – Caccia alla Leggenda!

Leggi anche: FC 26 SBC ICONA: Max. 89 Base Icon Upgrade dal Costo Salato!

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

FC 26 SBC: 1 of 3 Base Icon Player Pick – La Scelta della Leggenda!; SBC AGGIORNAMENTO: 87+ Campaign Mix Upgrade – Caccia al Top Player!; FC 26 SBC ICONA | Ronaldinho 88 OVR – Arriva O Bruxo nel tuo Club!; FC 26 SBC: Mohammed Kudus Jolly Invernali (87 OVR) – Il Mago del Dribbling a 5 Stelle.

FC 26 SBC: Mohammed Kudus Jolly Invernali (87 OVR) – Il Mago del Dribbling a 5 Stelle - Il talento del West Ham riceve una versione speciale che lo trasforma in uno degli ... imiglioridififa.com