FC 26 SBC | 87+ Base Icon Upgrade – Caccia alla Leggenda!
Preparati a potenziare la tua squadra con l'FC 26 SBC: 87+ Base Icon Upgrade! Questa sfida ti offre l'opportunità di ottenere un'Icona Base con valutazione minima 87, migliorando le possibilità di trovare le stelle più ricercate. Rispetto alle versioni precedenti, il nuovo limite esclude le Icone meno utili, rendendo più facile completare il tuo team con i pezzi pregiati. La caccia alla leggenda comincia ora!
È disponibile la sfida che garantisce una Icona Base con valutazione minima 87. Rispetto alle precedenti versioni, il paletto dell’87+ esclude molte delle Icone meno utilizzabili, aumentando le probabilità di trovare i pezzi pregiati del gioco. Durata: 28 giorni.. Ripetibile: Sì.. Premio: 1x Pacchetto Icona Base 87+ (Non scambiabile).. Le 4 Sfide da Completare. La SBC è piuttosto esigente e richiede un investimento significativo di fodder ad alto rating. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Premio Intermedio 1 – Rosa 85 85 OVR Nessuno 1x Pacchetto giocatori zinco piccolo 2 – Rosa 86 86 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Leggi anche: FC 26 SBC ICONA: Max. 89 Base Icon Upgrade dal Costo Salato!
Leggi anche: FC 25 SBC: Max. 88 Base Icon Upgrade – L’Icona Garantita!
