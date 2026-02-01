Famiglie in tribunale | bimba in allattamento pernotterà dal padre rigettato il ricorso della madre

Il tribunale ha deciso che una bambina di un anno, ancora in allattamento, passerà le notti con il padre. La madre aveva presentato ricorso, ma è stato respinto. Ora la piccola dormirà con il papà, come stabilito dal giudice.

Il giudice dispone per una bambina di un anno visite notturne con il padre, anche se la madre sta ancora allattando. La donna reclama il provvedimento, ritenendolo un ostacolo all’allattamento, ma la Corte d’Appello rigetta il ricorso e dispone che la signora rimborsi all’ex coniuge le spese del procedimento di reclamo che liquida in complessivi 3.200 euro di spese legali più spese. La sentenza è stata pronunciata nei giorni scorsi. La coppia si era separata poco dopo la nascita della figlia e il Tribunale aveva disposto per la bimba, che ora ha un anno di età ed è collocata in via prevalente dalla madre, un pernotto dal padre ogni settimana.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Il ricorso di Sebastiano Visintin, volto a ottenere una nuova perizia medico-legale sulla salma di Liliana Resinovich, è stato respinto.

Inaugurato Pit Stop per famiglie e bimbi in Tribunale TarantoAl primo piano del Palazzo di Giustizia di via Marche, a Taranto, è stato inaugurato il nuovo spazio Pit Stop, pensato per offrire a bambini, genitori e utenti vulnerabili un ambiente sereno, ... ansa.it

Milano, le Famiglie Sospese tornano a protestare: “Serve una definizione chiara e definitiva del quadro normativo”. Questa mattina il gruppo si è radunato davanti al Tribunale di Milano, dove ha convocato una conferenza stampa e diffuso una lettera indirizzat - facebook.com facebook