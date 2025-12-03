Famiglie in tribunale | a un anno pernotterà dal padre per la madre è ostacolo all’allattamento

Una coppia si separa poco dopo la nascita della figlia e il Tribunale dispone per la bimba, che ora ha dieci mesi ed è affidata alla madre (che ancora allatta), un pernotto dal padre ogni settimana al compimento di un anno di età. Un provvedimento che sta facendo discutere, nell’ambito. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Scopri altri approfondimenti

ANCONA - Sabato 6 dicembre la manifestazione per la libertà delle famiglie partirà da Largo XXIV Maggio al Tribunale dei Minori: al centro il caso dei genitori abruzzesi separati dai loro bambini. «Difendiamo i diritti costituzionali- dicono gli organizzatori- dall - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, il Tribunale convoca i genitori: il ricongiungimento con i figli in tempi brevissimi Vai su X

Famiglia nel bosco, il Tribunale convoca i genitori: «Ricongiungimento coi figli in tempi brevissimi» - L’ex magistrato del Tribunale per i minorenni dell’Aquila: «I giudici potrebbero valutare positivamente i passi fatti dai genitori, che si sono mostrati meno ... Segnala msn.com

Famiglia nel bosco, i genitori convocati in Tribunale. I legali chiedono di revocare l'ordinanza di allontanamento dei bambini - Approda in tribunale il caso della " famiglia del bosco ", come è diventata nota la vicenda in cui sono coinvolti Nathan Trevallion, inglese di 51 anni, sua moglie Catherine Birmingham, australiana di ... Secondo today.it

Famiglia nel bosco, genitori convocati giovedì dal Tribunale dei minorenni - Sono stati convocati giovedì 4 dicembre dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo- Scrive msn.com

Famiglia nel bosco, i genitori convocati giovedi dal Tribunale dei minori. Presto il ricongiungimento con i figli? - Sono sei i punti sui quali si basa il ricorso d'urgenza alla corte d'appello depositato venerdì scorso dagli avvocati Femminella e Solinas nuovi difensori della famiglia nel bosco contro il decreto de ... Secondo msn.com