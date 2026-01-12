Resinovich | rigettato il ricorso di Visintin

Il ricorso di Sebastiano Visintin, volto a ottenere una nuova perizia medico-legale sulla salma di Liliana Resinovich, è stato respinto. La decisione conferma la validità delle analisi già svolte e chiude la fase giudiziaria sulla richiesta di revisione. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione, mantenendo al centro le procedure legali e le indagini in corso.

Liliana Resinovich: la svolta nel 2026 con un colpo di scena

Per la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, è "inammissibile" il ricorso presentato dall'avvocato Paolo Bevilacqua, difensore di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, che chiedeva un incidente probatorio per una - facebook.com facebook

