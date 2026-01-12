Resinovich | rigettato il ricorso di Visintin

Il ricorso di Sebastiano Visintin, volto a ottenere una nuova perizia medico-legale sulla salma di Liliana Resinovich, è stato respinto. La decisione conferma la validità delle analisi già svolte e chiude la fase giudiziaria sulla richiesta di revisione. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione, mantenendo al centro le procedure legali e le indagini in corso.

Rigettato il ricorso di Sebastiano Visintin sulla richiesta di una nuova perizia medico legale sulla Salma di Liliana Resinovich. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione. La prima sezione, presieduta dal giudice Giacomo Rocchi, ha inoltre condannato il marito di Resinovich al pagamento delle. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

