Resinovich | rigettato il ricorso di Visintin
Il ricorso di Sebastiano Visintin, volto a ottenere una nuova perizia medico-legale sulla salma di Liliana Resinovich, è stato respinto. La decisione conferma la validità delle analisi già svolte e chiude la fase giudiziaria sulla richiesta di revisione. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione, mantenendo al centro le procedure legali e le indagini in corso.
Rigettato il ricorso di Sebastiano Visintin sulla richiesta di una nuova perizia medico legale sulla Salma di Liliana Resinovich. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione. La prima sezione, presieduta dal giudice Giacomo Rocchi, ha inoltre condannato il marito di Resinovich al pagamento delle. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Per la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, è "inammissibile" il ricorso presentato dall'avvocato Paolo Bevilacqua, difensore di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, che chiedeva un incidente probatorio per una - facebook.com facebook
