Fai Ancona affidato a Elena Viezzoli l' incarico di capo delegazione

Il Fai ha scelto Elena Viezzoli come nuova capo delegazione di Ancona. La decisione è stata comunicata ieri, e da oggi Viezzoli si occuperà di coordinare le attività dell’associazione nella città e nei territori circostanti. La nomina arriva in un momento importante, con l’obiettivo di rafforzare i progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio locale.

Il nuovo ruolo le consentirà di mettere a frutto la propria esperienza professionale per promuovere e valorizzare il diffuso patrimonio storico, artistico e paesaggistico della città di Ancona e del suo territorio ANCONA – Il Fai (Fondo per l'Ambiente Italiano) ha affidato l'incarico di Capo delegazione di Ancona a Elena Viezzoli. Nata ad Ancona, terza di cinque figli, da madre marchigiana e padre di origine slava, ha mantenuto nel tempo un forte legame con la città natale, pur avendo vissuto, studiato e lavorato per oltre vent'anni in numerose realtà italiane e internazionali, maturando un'esperienza ampia e articolata in ambiti culturali e imprenditoriali.

