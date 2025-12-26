Personaggi Tv. La prima puntata dell’inchiesta dedicata ad Alfonso Signorini all’interno del progetto digitale Falsissimo ha segnato un nuovo passaggio nella strategia comunicativa di Fabrizio Corona. Nel corso dell’episodio, l’ex fotografo dei vip ha rivolto affermazioni particolarmente dure nei confronti di un personaggio già noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a diversi programmi legati al mondo dello spettacolo. Corona ha sostenuto che la donna sarebbe stata disposta a mostrarsi eccessivamente “gentile” e disponibile pur di ottenere ruoli in Mediaset, lasciando intendere determinate dinamiche, seppure mai comprovate, e attribuendo un significato allusivo alle sue parole. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Fabrizio Corona annuncia il “nuovo scandalo a Mediaset” dopo il caso Signorini

Leggi anche: “Nuovo scandalo a Mediaset”. Fabrizio Corona non si ferma, l’annuncio dopo il caso Signorini

Leggi anche: Fabrizio Corona indagato per revenge porn dopo il caso Signorini: "Il potere non ci ferma"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fabrizio Corona sulla nuova puntata dedicata ad Alfonso Signorini: La Procura di Milano ha sequestrato tutto; Corona annuncia nuove rivelazioni sul caso Signorini: Lo sai cosa bisogna fare per entrare nel GF?”; Caso Signorini: la nuova puntata di Falsissimo può essere bloccata? Cosa rischia Corona con l'intervista a Medugno, parlano gli avvocati; Sesso per entrare al Grande Fratello: Fabrizio Corona annuncia nuove rivelazioni su Signorini.

Fabrizio Corona e Marysthell Polanco: Confronto Explosivo a Mediaset - Fabrizio Corona accusa Marysthell Polanco di aver fatto compromessi per ottenere un lavoro a Mediaset, scatenando una reazione accesa e controversa. notizie.it