Fabrizio Corona annuncia il nuovo scandalo a Mediaset dopo il caso Signorini
Personaggi Tv. La prima puntata dell’inchiesta dedicata ad Alfonso Signorini all’interno del progetto digitale Falsissimo ha segnato un nuovo passaggio nella strategia comunicativa di Fabrizio Corona. Nel corso dell’episodio, l’ex fotografo dei vip ha rivolto affermazioni particolarmente dure nei confronti di un personaggio già noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a diversi programmi legati al mondo dello spettacolo. Corona ha sostenuto che la donna sarebbe stata disposta a mostrarsi eccessivamente “gentile” e disponibile pur di ottenere ruoli in Mediaset, lasciando intendere determinate dinamiche, seppure mai comprovate, e attribuendo un significato allusivo alle sue parole. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche: “Nuovo scandalo a Mediaset”. Fabrizio Corona non si ferma, l’annuncio dopo il caso Signorini
Leggi anche: Fabrizio Corona indagato per revenge porn dopo il caso Signorini: "Il potere non ci ferma"
Fabrizio Corona sulla nuova puntata dedicata ad Alfonso Signorini: La Procura di Milano ha sequestrato tutto; Corona annuncia nuove rivelazioni sul caso Signorini: Lo sai cosa bisogna fare per entrare nel GF?”; Caso Signorini: la nuova puntata di Falsissimo può essere bloccata? Cosa rischia Corona con l'intervista a Medugno, parlano gli avvocati; Sesso per entrare al Grande Fratello: Fabrizio Corona annuncia nuove rivelazioni su Signorini.
Fabrizio Corona e Marysthell Polanco: Confronto Explosivo a Mediaset - Fabrizio Corona accusa Marysthell Polanco di aver fatto compromessi per ottenere un lavoro a Mediaset, scatenando una reazione accesa e controversa. notizie.it
Fabrizio Corona rilancia sul caso Signorini: "Medugno denuncerà per violenza e tentata estorsione" - Ieri, durante la seconda puntata di Falsissimo, il format web ideato e condotto da Fabrizio Corona, l’ex re dei ... comingsoon.it
Fabrizio Corona annuncia nuove rivelazioni sul caso Signorini. Il video che sta facendo scandalo - Scopri le ultime rivelazioni sul "Signorini Gate" pubblicate da Fabrizio Corona in un video sul suo account Instagram ... bigodino.it
Il paradosso perfetto di “Falsissimo”: perché, nel “caso Signorini”, per Fabrizio Corona comunque vada sarà un successo Numeri, algoritmo e narrazione: come un format su YouTube ha trasformato un’indagine in un racconto di potere e contro-potere Leggi l’a - facebook.com facebook
==Fabrizio Corona davanti ai pm: "Ho più di 100 segnalazioni sul Sistema Signorini" x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.