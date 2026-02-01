Fabregas dopo Como Atalanta | Rigore sbagliato da Nico Paz? L’errore fa parte del gioco Se dico che preferivo giocare 11 contro 11…

Cesc Fabregas commenta il pareggio del Como contro l’Atalanta. L’allenatore dei lombardi dice che l’errore di Nico Paz su un rigore sbagliato fa parte del gioco e che avrebbe preferito vedere una partita 11 contro 11. Dopo il match, Fabregas si mostra pragmatico e senza troppi giri di parole, sottolineando che gli errori sono parte della competizione.

Fabregas dopo Como Atalanta: «Rigore sbagliato da Nico Paz? L'errore fa parte del gioco. Se dico che preferivo giocare 11 contro 11.» Il Como non passa contro l'Atalanta in dieci: Carnesecchi para rigore a Nico Paz allo scadere Il Como gioca in dieci uomini dall'8' per l'espulsione di Ahanor, ma resiste senza subire reti contro l'Atalanta. Como-Atalanta 0-0, Nico Paz sbaglia un rigore nel finale Il match tra Como e Atalanta si conclude senza reti, con il risultato di 0-0. Fabregas dopo Como-Atalanta: Errore Nico Paz? Deve far male. Palladino: Come una vittoria! Così il tecnico dei lariani: Oggi la palla non è voluta entrare. E l'allenatore dei bergamaschi: Questa partita ci dà tanto al di là del punto Termina 0-0 Como-Atalanta: Carnesecchi decisivo, NicoPaz sbaglia dal dischetto

