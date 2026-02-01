Fabregas dopo Como Atalanta | Rigore sbagliato da Nico Paz? L’errore fa parte del gioco Se dico che preferivo giocare 11 contro 11…

1 feb 2026

Cesc Fabregas commenta il pareggio del Como contro l’Atalanta. L’allenatore dei lombardi dice che l’errore di Nico Paz su un rigore sbagliato fa parte del gioco e che avrebbe preferito vedere una partita 11 contro 11. Dopo il match, Fabregas si mostra pragmatico e senza troppi giri di parole, sottolineando che gli errori sono parte della competizione.

Il Como non passa contro l’Atalanta in dieci: Carnesecchi para rigore a Nico Paz allo scadere

Il Como gioca in dieci uomini dall’8’ per l’espulsione di Ahanor, ma resiste senza subire reti contro l’Atalanta.

Como-Atalanta 0-0, Nico Paz sbaglia un rigore nel finale

Il match tra Como e Atalanta si conclude senza reti, con il risultato di 0-0.

