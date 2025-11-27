Fabregas su Nico Paz | Non escludo che resti al Como anche l’anno prossimo

Inter News 24 Le parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, sul futuro di Nico Paz in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito. Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa del futuro di Nico Paz con il Como. NICO PAZ- Voci sul Real a gennaio? Non si deve dire niente. È un giocatore del Como, sarà con noi, poi dipende quello che decide l’altra squadra. Però non scarto che Nico possa essere qui anche l’anno prossimo. È ambizioso, può fare una strada importante nel calcio, ma perché non può farla qui al Como? Lui ha fatto crescere noi e viceversa. Si vede. Tu vedi se una persona è contenta dagli occhi e io penso che lui in questo momento si senta felice e bene qui. 🔗 Leggi su Internews24.com

