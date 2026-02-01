Il Como non passa contro l’Atalanta in dieci | Carnesecchi para rigore a Nico Paz allo scadere
Il Como gioca in dieci uomini dall’8’ per l’espulsione di Ahanor, ma resiste senza subire reti contro l’Atalanta. Nel derby lombardo del 23° turno di Serie A, nessuno segna nel primo tempo e alla fine il punteggio resta 0-0. Carnesecchi salva i nerazzurri con un grande intervento sul rigore di Nico Paz allo scadere.
Il Como pareggia 0-0 contro l’Atalanta nel derby lombardo valido per il 23° turno di Serie A. Nel primo tempo terminato senza reti, la squadra di Fabregas non sfonda contro i nerazzurri, rimasti in dieci all’8’ per l’espulsione di Ahanor. Prima Douvikas poi Ramon mancano l’appuntamento col gol. Nella ripresa aumenta la pressione dei lariani, che fanno tanto possesso palla alla ricerca del varco giusto. Altre occasioni capitano prima a Morata poi a Ramon ma Carnesecchi si fa trovare pronto. Il blocco basso predisposto da Palladino sembra regge fino alla fine. Al 95’ il fallo di mano di Scalvini porta al rigore del Como. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
