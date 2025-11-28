F1 Oscar Piastri | Bello essere davanti ma è solo il primo passo La macchina dà buone sensazioni

Oasport.it

Ne aveva bisogno Oscar Piastri, reduce da un periodo molto complicato nel Mondiale 2025 di F1. Il pilota australiano della McLaren è stato il migliore delle qualifiche Sprint a Lusail (Qatar), penultima tappa del campionato. L’aussie ha ottenuto il riscontro di 1:20.055, precedendo di 32 millesimi il britannico George Russell (Mercedes) e di 230 il compagno di squadra (leader del Mondiale), Lando Norris. Un time-attack in cui la McLaren ha mostrato gli artigli, mentre l’olandese Max Verstappen è andato in grande difficoltà, ottenendo solo il sesto tempo, alle spalle anche del team-mate, Yuki Tsunoda. 🔗 Leggi su Oasport.it

