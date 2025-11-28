Ne aveva bisogno Oscar Piastri, reduce da un periodo molto complicato nel Mondiale 2025 di F1. Il pilota australiano della McLaren è stato il migliore delle qualifiche Sprint a Lusail (Qatar), penultima tappa del campionato. L’aussie ha ottenuto il riscontro di 1:20.055, precedendo di 32 millesimi il britannico George Russell (Mercedes) e di 230 il compagno di squadra (leader del Mondiale), Lando Norris. Un time-attack in cui la McLaren ha mostrato gli artigli, mentre l’olandese Max Verstappen è andato in grande difficoltà, ottenendo solo il sesto tempo, alle spalle anche del team-mate, Yuki Tsunoda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Bello essere davanti, ma è solo il primo passo. La macchina dà buone sensazioni”