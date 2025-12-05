F1 Oscar Piastri | Mi sto ambientando la macchina sembra a posto

Non un venerdì entusiasmante per Oscar Piastri. Il pilota australiano, ancora in corsa per la lotta al titolo anche se con combinazioni sui generis, si è dovuto accontentare soltanto dell’ undicesima posizione in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP di Abu Dhabi, atto finale del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso il tracciato di Yas Marina. Nello specifico il pilota della McLaren ha accusato un gap di 680 millesimi rispetto al migliore di giornata ovvero Lando Norris, non mandando a buon fine i due tentativi di time attack e pagando sicuramente dazio dal fatto di non aver svolto la sessione della mattina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Mi sto ambientando, la macchina sembra a posto”

