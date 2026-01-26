Precipita dall’ultimo piano di un palazzo morto un imprenditore | l’ipotesi dell’incontro d’affari finito male

Un imprenditore rumeno di 54 anni è deceduto dopo essere precipitato dall’ultimo piano di un edificio in via Nerino, Milano. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, l’uomo, manager nel settore immobiliare, potrebbe essere coinvolto in un incontro d’affari che avrebbe avuto esiti tragici. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, al momento senza conferme ufficiali riguardo a eventuali responsabilità o dinamiche precise.

