Ex agente dell’Ice annuncia inchiesta su omicidi di Minneapolis | La verità verrà a galla

Un ex funzionario dell’Ice ha annunciato che sta portando avanti un’indagine indipendente sugli omicidi di Minneapolis del 2023. Ha detto che la verità alla fine uscirà fuori, anche se finora gli episodi sono rimasti avvolti nel mistero. La polizia ha già raccolto diverse testimonianze, ma ancora non ci sono colpevoli ufficiali. L’ex agente ha promesso che farà chiarezza su quanto accaduto durante gli scontri tra forze dell’ordine e cittadini armati.

Un’ex funzionario dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha annunciato l’avvio di un’indagine indipendente sugli omicidi avvenuti a Minneapolis nel 2023, durante una serie di scontri tra forze dell’ordine e gruppi di cittadini armati. L’uomo, Eric O’Denius, ha lavorato per 24 anni come “deportation officer” in Minnesota prima di lasciare il servizio pubblico. In un’intervista rilasciata a un giornale nazionale, ha dichiarato con fermezza: “State certi, un giorno sarà fatta giustizia per i morti di Minneapolis”. La sua affermazione arriva in un momento di crescente tensione sociale e politica, dopo che le autorità locali hanno rifiutato di aprire un’inchiesta ufficiale sulle sparatorie che hanno causato la morte di almeno otto persone in un arco di tre settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ex agente dell’Ice annuncia inchiesta su omicidi di Minneapolis: “La verità verrà a galla” Approfondimenti su Minneapolis Omicidi Donna uccisa a Minneapolis, i dem chiedono un'inchiesta. Proteste contro l'agente dell'Ice che ha sparato e ucciso A Minneapolis, è stata uccisa la 37enne Renee Good durante un'operazione delle forze speciali dell'Ice. La fase distopica nell’era della post verità: come l’amministrazione Trump racconta gli omicidi dell’ICE Nell’era della post verità, le narrazioni ufficiali spesso distorcono i fatti, come si è visto nella gestione delle comunicazioni dell’amministrazione Trump riguardo alle morti all’interno dell’ICE. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. ICE cold: l’omicidio di Minneapolis 7 gennaio 2026 Ultime notizie su Minneapolis Omicidi Argomenti discussi: Negli Usa cresce la rabbia contro l'Ice, due ex presidenti scendono in campo; Le divise, gli stipendi, le nuove reclute: chi sono gli agenti dell'Ice e come vengono scelti; ICE, arresti senza mandato. Fermato e rilasciato l'ex CNN Don Lemon. Trump: Pretti, un provocatore - Aggiornamento del 01 Febbraio delle ore 04:25; Minneapolis: rimosso Bovino, capo della Border Patrol. Polemiche su ipotesi agenti Ice a Milano-Cortina. Le divise, gli stipendi, le nuove reclute: chi sono gli agenti dell'Ice e come vengono scelti1 Quando è nato il Department of Homeland Security? Il ministero della Sicurezza Interna fu creato dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, raggruppando 22 agenzie federali. L’Ice è una di queste. corriere.it Usa, l’ex dirigente dell’Ice a Open: «Trump l’ha trasformata in uno strumento di punizione. Gli agenti a Milano? Niente di strano» – L’intervistaDeborah Fleischaker, ex chief of staff dell'agenzia federale per l'immigrazione, racconta come è cambiato il lavoro e il reclutamento degli agenti: «Adesso la formazione dura solo 47 giorni in omaggio ... open.online Un bambino con un orsacchiotto trattenuto da un agente dell'Ice, la polizia anti immigrazione americana, con un cuore spezzato. È l'ultimo lavoro dello street artist Tvboy, un murale di protesta contro l'uccisione di Renee Good e Alex Pretti da parte degli agenti - facebook.com facebook Kristi Noem mentre fa la cosplay di un agente dell'ICE, puntando l'arma verso la testa dell'uomo accanto a lei. La rappresentazione plastica della loro idiozia. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.