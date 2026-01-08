Donna uccisa a Minneapolis i dem chiedono un' inchiesta Proteste contro l' agente dell' Ice che ha sparato e ucciso
A Minneapolis, è stata uccisa la 37enne Renee Good durante un'operazione delle forze speciali dell'Ice. I leader democratici di Camera e Senato chiedono un’indagine approfondita sull’accaduto, sollecitando chiarezza sulle circostanze della morte. La vicenda ha suscitato proteste e richieste di responsabilità, evidenziando le tensioni legate alle operazioni delle agenzie di immigrazione e alla gestione delle situazioni di crisi.
I leader democratici di Camera e Senato chiedono un'indagine su quanto accaduto a Minneapolis, dove un agente dell'Ice ha sparato e ucciso la 37enne Renee Good durante un blitz delle forze speciali anti-immigrazione. 'Questo omicidio deve essere oggetto di un'inchiesta approfondita, nel pieno rispetto della legge', ha detto il leader dei democratici alla Camera Jeffries criticando la ministra per la sicurezza nazionale Noem: 'Non ha credibilità'. Il leader dei democratici in Senato Schumer chiede un'indagine completa: 'Quando si hanno agenti dell'Ice sulle strade senza la collaborazione delle forze locali succedono tragedie come questa', ha detto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
