La fase distopica nell’era della post verità | come l’amministrazione Trump racconta gli omicidi dell’ICE
Nell’era della post verità, le narrazioni ufficiali spesso distorcono i fatti, come si è visto nella gestione delle comunicazioni dell’amministrazione Trump riguardo alle morti all’interno dell’ICE. In questa puntata di “Nel caso te lo fossi perso”, di Fanpage.it, analizziamo come le fonti istituzionali costruiscono il racconto degli eventi, evidenziando le sfide della trasparenza in un contesto di comunicazione complesso.
“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo di come gli agenti dell'ICE stiano continuando a seminare il terrore negli USA dopo l'omicidio di Alex Pretti, ma vengano comunque difesi dall'amministrazione trumpiana.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su trump fase
Il delirio etno-nazionalista dell’amministrazione Trump, e gli italiani che gli vanno dietro
“Comprare la Groenlandia”, da boutade nel 2019 a obiettivo strategico nel 2026: così gli ideologi MAGA hanno normalizzato l’idea nell’amministrazione Trump
L’idea di acquistare la Groenlandia, inizialmente considerata una battuta nel 2019, è diventata un obiettivo strategico per alcuni in ambito MAGA, con Donald Trump che ha avanzato questa proposta per motivi di sicurezza nazionale.
Tg2. . #Medioriente, gli inviati del presidente #Trump a colloquio in #Israele con il premier #Netanyahu. Tra i temi l'avvio della seconda fase del piano di pace a #Gaza ma anche il delicato dossier #Iran - facebook.com facebook
#ottoemezzo Donald Trump lancia il suo “Board of Peace” e il tema divide. Brunella Bolloli invita alla cautela: secondo lei Meloni è in attesa, in una fase di “semi apertura” x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.