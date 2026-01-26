La fase distopica nell’era della post verità | come l’amministrazione Trump racconta gli omicidi dell’ICE

Nell’era della post verità, le narrazioni ufficiali spesso distorcono i fatti, come si è visto nella gestione delle comunicazioni dell’amministrazione Trump riguardo alle morti all’interno dell’ICE. In questa puntata di “Nel caso te lo fossi perso”, di Fanpage.it, analizziamo come le fonti istituzionali costruiscono il racconto degli eventi, evidenziando le sfide della trasparenza in un contesto di comunicazione complesso.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo di come gli agenti dell'ICE stiano continuando a seminare il terrore negli USA dopo l'omicidio di Alex Pretti, ma vengano comunque difesi dall'amministrazione trumpiana.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su trump fase

L’idea di acquistare la Groenlandia, inizialmente considerata una battuta nel 2019, è diventata un obiettivo strategico per alcuni in ambito MAGA, con Donald Trump che ha avanzato questa proposta per motivi di sicurezza nazionale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Tg2. . #Medioriente, gli inviati del presidente #Trump a colloquio in #Israele con il premier #Netanyahu. Tra i temi l'avvio della seconda fase del piano di pace a #Gaza ma anche il delicato dossier #Iran - facebook.com facebook

#ottoemezzo Donald Trump lancia il suo “Board of Peace” e il tema divide. Brunella Bolloli invita alla cautela: secondo lei Meloni è in attesa, in una fase di “semi apertura” x.com