L’Italia si prepara a fronteggiare eventi meteorologici sempre più intensi. Le ultime settimane hanno mostrato come le condizioni climatiche siano cambiate, con temporali violenti e alluvioni che colpiscono diverse regioni. Gli esperti avvisano che senza un adeguato adattamento, il rischio per le comunità e le infrastrutture continuerà ad aumentare. È ora di agire concretamente per proteggere il territorio e chi ci vive.

Amare la Terra non è un’astrazione né uno slancio retorico: è un modo concreto di conoscere e prendersi cura dei territori in cui viviamo. “L’amore della Terra: sentinelle climatiche” è il titolo della conferenza di Elisa Palazzi, climatologa dell’ Università di Torino, in programma il 3 febbraio all’auditorium del Liceo Mascheroni, in via Alberico da Rosciate in città (ore 20), per il corso di filosofia di Noesis su “ Le forme dell’amore”. Nell’era degli eventi estremi sempre più intensi e frequenti, la relazione presenterà la ricerca scientifica sul clima non solo come produzione di dati e scenari, ma come responsabilità verso il mondo che abitiamo e le generazioni future, partendo dall’idea di “sentinelle” riferita alle montagne, i luoghi più sensibili al riscaldamento globale, spazi privilegiati di osservazione, consapevolezza e azione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il clima in Italia sta cambiando rapidamente, con temperature in aumento e precipitazioni in diminuzione entro il 2100.

Argomenti discussi: Eventi estremi più intensi, Italia a rischio: fondamentale l’adattamento; Ciclone Harry e il costo del mancato adattamento; Il ciclone Harry non è un fenomeno isolato. La risposta? Mitigazione e adattamento; (AI) Ciao Gemini, ma nel 2025 la temperatura media globale ha superato la soglia di +1,5°C?.

