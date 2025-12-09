Ghiacciai sempre più fragili sulle Alpi aumenta il rischio eventi estremi
Alpi e ghiacciai sono sempre più fragili, in particolare con l’aumento del rischio causato dagli eventi meteo estremi. Questo il quadro disegnato dal VI rapporto ‘Carovana dei ghiacciai’ di Legambiente dal titolo ‘Ghiacciai alpini ed eventi estremi in un clima che cambia’, presentato a Torino al Museo nazionale della montagna ‘Duca degli Abruzzi’, in vista della Giornata internazionale della montagna che si celebra l’11 dicembre. L’analisi è stata realizzata in collaborazione con Cipra Italia (Commissione internazionale per la protezione delle alpi), con la Fondazione glaciologica italiana in qualità di partner scientifico, e con le partnership di Frosta e Sammontana e di Ephoto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
#Clima, nel 2025 Alpi e ghiacciai sempre più fragili e instabili tra frane ed eventi estremi: il rapporto - facebook.com Vai su Facebook
ALPI E GHIACCIAI SEMPRE - Nel 2025 il campanello d’allarme arriva da frane, crolli di roccia e colate detritiche in alta quota, ma anche dall’aumento de ... 9colonne.it scrive
Milan e Roma spuntate: idea Lucca per il Diavolo, che libererebbe Gimenez per Gasperini ilfattoquotidiano.it
Film che lasciano il segno, al via la nuova rassegna ideata e organizzata da Enzo Augusto ilfattoquotidiano.it
Benfica-Napoli, il grande ex torna al Da Luz: perché Neres fa paura a Mourinho? napolissimo.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Red Bull, ufficiale l’addio di Helmut Marko dopo 20 anni lettera43.it
Il trailer della stagione 5 di the boys svela le risposte alle domande principali del finale di stagione 4 jumptheshark.it