Ghiacciai sempre più fragili sulle Alpi aumenta il rischio eventi estremi

Alpi e ghiacciai sono sempre più fragili, in particolare con l’aumento del rischio causato dagli eventi meteo estremi. Questo il quadro disegnato dal VI rapporto ‘Carovana dei ghiacciai’ di Legambiente dal titolo ‘Ghiacciai alpini ed eventi estremi in un clima che cambia’, presentato a Torino al Museo nazionale della montagna ‘Duca degli Abruzzi’, in vista della Giornata internazionale della montagna che si celebra l’11 dicembre. L’analisi è stata realizzata in collaborazione con Cipra Italia (Commissione internazionale per la protezione delle alpi), con la Fondazione glaciologica italiana in qualità di partner scientifico, e con le partnership di Frosta e Sammontana e di Ephoto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

