Carsulae inizio nuovo anno ricco di eventi | laboratori per famiglie incontri letterari e visite guidate tematiche IL PROGRAMMA

A Carsulae, il nuovo anno si apre con un calendario di eventi dedicati a tutti, tra laboratori per famiglie, incontri letterari e visite guidate tematiche. Questi appuntamenti mirano a unire archeologia, narrazione e partecipazione, offrendo occasioni di approfondimento e scoperta. L’iniziativa si inserisce nel contesto di ‘Natale a Terni Amore@TerniXmas’, promossa dall’RTI di gestione della Cascata delle Marmore e del Centro visita, contribuendo a valorizzare il patrimonio locale

Una serie di appuntamenti che intrecciano archeologia, narrazione e partecipazione. Il 2026 si aprirà a Carsulae con delle iniziative, che contribuiranno ad arricchire il calendario di 'Natale a Terni Amore@TerniXmas' promosse dall'RTI di gestione della Cascata delle Marmore e del Centro visita.

