Essere palermitani e tifare Toro una vita controcorrente | Quella sedia alzata noi granata fino alla morte
Una notte a Amsterdam, poco prima della strage di Capaci, un tifoso palermitano alza la sedia verso il cielo. È un gesto semplice, ma forte, che racconta una vita di fede granata tra la Sicilia e il cuore di Palermo. Per lui, essere tifoso del Torino significa andare controcorrente, anche quando tutto sembra contro.
C’è un gesto che spiega tutto: una sedia alzata verso il cielo di Amsterdam in una delle ultime notti precedenti alla strage di Capaci. Primavera 1992. Da lì nasce un modo di tifare che non ha bisogno di vittorie, ma di dignità. Anche a Palermo, anche lontano da Torino, anche controcorrente.🔗 Leggi su Palermotoday.it
