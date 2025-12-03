Pulici analizza | Il Toro ha smarrito i suoi valori Cairo non ha capito cosa significa essere granata Bisogna avere speranza Essere cacciato nell’82? Rimane una ferita
Nel giorno del 119° compleanno del Torino, Paolo Pulici analizza su La Stampa la crisi granata tra identità perduta e ricordi di una vita Nel giorno amaro del 119° compleanno del Torino, segnato da crisi di risultati e contestazioni alla presidenza Cairo, prende la parola il simbolo per eccellenza della storia granata: Paolo Pulici. Il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Urbano Cairo analizza il pesante ko per 1-5 contro il Como subito dal suo Torino e parla anche di mercato: “Faremo tutte le considerazioni. Se opportuno interverremo” ? - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurata a Rivoli la rotonda Grande Torino: presente anche Paolo Pulici - A Rivoli è stata inaugurata questa mattina alle ore 11 la rotonda Grande Torino in Largo Susa: presenti le vecchie glorie granata ... Scrive toro.it
Rotonda Grande Torino, l’inaugurazione. Pulici: “Quando vince il Toro, vincono tutti” - A distanza di sedici anni dalla prima intitolazione, la voce del popolo del Toro è tornata a farsi sentire forte, nel segno della memoria e dell’identità ... Secondo msn.com
Pulici: “La maglia granata mi faceva venire i brividi. Ma ora non seguo più il Toro” - Se domenica al Colle c’è stato il bagno di folla, con migliaia di tifosi ad accogliere la squadra, ieri il clima davanti alla basilica era ... torino.repubblica.it scrive