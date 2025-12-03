Pulici analizza | Il Toro ha smarrito i suoi valori Cairo non ha capito cosa significa essere granata Bisogna avere speranza Essere cacciato nell’82? Rimane una ferita

Nel giorno del 119° compleanno del Torino, Paolo Pulici analizza su La Stampa la crisi granata tra identità perduta e ricordi di una vita Nel giorno amaro del 119° compleanno del Torino, segnato da crisi di risultati e contestazioni alla presidenza Cairo, prende la parola il simbolo per eccellenza della storia granata: Paolo Pulici. Il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Pulici analizza: «Il Toro ha smarrito i suoi valori. Cairo non ha capito cosa significa essere granata. Bisogna avere speranza. Essere cacciato nell'82? Rimane una ferita»

