Sinéad O’Connor con me era libera di essere sé stessa Voleva tornare a essere quella bambina che cantava e suonava la chitarra | il ricordo di chi era vicino alla cantante mentre è in arrivo il film sulla sua vita

L’8 dicembre 2026 l’artista irlandese avrebbe compiuto 60 anni. È scomparsa nel 2023, e ora è in lavorazione una pellicola già molto chiacchierata. Abbiamo parlato con le persone che l’hanno conosciuta, fin dagli inizi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Sinéad O’Connor con me era libera di essere sé stessa. Voleva tornare a essere quella bambina che cantava e suonava la chitarra»: il ricordo di chi era vicino alla cantante, mentre è in arrivo il film sulla sua vita

