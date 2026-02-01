Esorcismo alla Casa Bianca | Blumhouse e Atomic Monster portano al cinema The Exorcism at 1600 Penn

Blumhouse e Atomic Monster stanno preparando un film ispirato a The Exorcism at 1600 Penn, la serie a fumetti di Hannah Rose May. I produttori hanno annunciato che il progetto è in fase di sviluppo e promettono un horror che porterà gli spettatori nei pressi della Casa Bianca, con un’attrazione horror che si concentra sui temi dell’esorcismo. La notizia ha già fatto parlare gli appassionati del genere, curiosi di scoprire come i produttori reinterpretano questa storia a fumetti.

Il tandem produttivo formato da Blumhouse e Atomic Monster hanno annunciato lo sviluppo di un adattamento cinematografico di The Exorcism at 1600 Penn, la serie a fumetti creata e scritta da Hannah Rose May. Il film, così come il suddetto fumetto, si presenta come un thriller soprannaturale unico nel suo genere, ambientato niente di meno che all’interno della Casa Bianca, sede della presidenza degli Stati Uniti d’America. La storia, di fatto, trasforma la residenza presidenziale in un campo di battaglia demoniaco, dove le forze del bene e del male si scontrano in un contesto di altissima tensione geopolitica. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Esorcismo alla Casa Bianca | Blumhouse e Atomic Monster portano al cinema The Exorcism at 1600 Penn Approfondimenti su Casa Bianca Esorcismo Paranormal Activity | Blumhouse e Atomic Monster per il nuovo film Ronaldo è ovunque, dalla Casa Bianca al cinema: ora investe nelle arti marziali miste Cristiano Ronaldo si conferma una figura poliedrica, coinvolta in molteplici ambiti oltre il calcio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Downing Street ha dichiarato che la Casa Bianca era a conoscenza del viaggio di Starmer e dei suoi obiettivi in anticipo e ha sottolineato che lo stesso Trump si recherà in Cina ad aprile https://l.euronews.com/DD70 - facebook.com facebook Su #LaRagione di oggi, #27gennaio: #Minneapolis e la strategia della Casa Bianca; #sport, parla Federico Buffa; Sanremo sì Israele no musicando, parla #Levante; il fumo e la tassa sui poveri; Tirana in subbuglio contro l’eterno Rama. #laprima x.com

