Ronaldo è ovunque dalla Casa Bianca al cinema | ora investe nelle arti marziali miste

Cristiano Ronaldo si conferma una figura poliedrica, coinvolta in molteplici ambiti oltre il calcio. Dall’essere ambasciatore dell’Arabia Saudita alla Casa Bianca, al suo interesse per il cinema e ora agli investimenti nelle arti marziali miste (MMA), il suo ruolo pubblico si amplia sempre di più.

Cristiano Ronaldo è in tour, ormai. Fa l’ambasciatore dell’Arabia Saudita alla Casa Bianca, si dà al cinema, e ora investe nelle arti marziali miste, la MMA. D’altra parte se Pogba può investire nelle corse di cammelli, vale un po’ tutto. E dunque, scrive il Mundo Deportivo che “Cristiano Ronaldo ha fatto un passo avanti nei suoi investimenti multisport ed è diventato azionista di The Way of Warriors FC (WOW FC), una competizione spagnola di cui Ilia Topuria è anche uno dei principali azionisti. “Non avremmo potuto scegliere nessuno di meglio; questo convalida il nostro progetto”, afferma Arturo Guillén, presidente del WOW FC, in un’intervista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Bilaterale Trump-bin Salma, il tycoon e Cristiano Ronaldo palleggiano insieme nello Studio Ovale - VIDEO AI postato dalla Casa Bianca

