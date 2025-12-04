Paranormal Activity | Blumhouse e Atomic Monster per il nuovo film

La saga horror Paranormal Activity è pronta per un nuovo capitolo, ma stavolta con un calibro produttivo enorme. Deadline questa mattina ha riferito che il binomio produttivo Blumhouse ProductionsAtomic Monster (le due società da tempo hanno scelto la fusione) si uniranno alla Solana Films di Oren Peli (il regista dell’iconico primo film) per la realizzazione di un nuovo Paranormal Activity. Nessun dettaglio sulla trama è stato al momento rivelato, ma la fonte sottolinea che si tratterà di un progetto con un’enorme priorità per Paramount Pictures, la quale co-finanzierà e co-produrrà il film, oltre a distribuirlo a livello mondiale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Paranormal Activity | Blumhouse e Atomic Monster per il nuovo film

